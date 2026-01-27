Реклама

11:06, 27 января 2026Спорт

Коэффициент на возвращение Месси в «Барселону» обвалился

Вероятность возвращения футболиста Месси в «Барселону» повысилась
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Букмекеры повысили вероятность возвращения аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Sports.

Коэффициент на возвращение Месси в «Барселону» обвалился с 5,00 до 3,70 с начала января 2026 года — это соответствует шансам около 27 процентов. Отмечается, что причиной стали заявления кандидата в президенты «Барселоны» Марка Сирии, пообещавшего приложить все усилия для возвращения 38-летнего футболиста.

Месси в минувшем сезоне провел в общей сложности 34 матча в регулярном чемпионате и плей-офф Главной лиге футбола (MLS). На его счету 35 голов и 23 результативные передачи.

Аргентинец ушел из каталонского клуба свободным агентом летом 2021 года. В составе «Барселоны» Месси становился десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Всего в составе каталонцев он провел 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 мяча.

