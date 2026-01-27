Реклама

19:47, 27 января 2026

Консульство страны Европы в Москве приостановит прием документов в феврале

Генконсульство Италии в Москве на неделю приостановит прием документов в феврале
Алина Черненко

Фото: 0meer / Shutterstock / Fotodom

Генеральное консульство Италии в Москве приостановит прием документов от заявителей в феврале. Об этом сообщает портал TourDom.

Уточняется, что ограничения, связанные с техническими причинами, продлятся неделю — с 12 по 18 февраля. Работать не будет как само консульство этой страны Европы, так и авторизованные визовые центры.

Между тем уже поданные запросы с предполагаемой датой вылета в указанный период обещают рассмотреть в первую очередь. С заявителями, которые ранее записались на подачу документов в эти даты, свяжутся для переноса визита.

В источнике также говорится, что визовые центры в других российских городах и петербургское консульство будут работать в штатном режиме. Желающим получить шенген порекомендовали подавать заявление не менее чем за три месяца до поездки в Италию. Число соискателей снова растет, а сроки рассмотрения документов достигают 70 дней.

Ранее сообщалось, что консульства стран Шенгенского соглашения почти перестали выдавать заявителям из России многократные визы. По итогам 2025 года их доля упала до 9-18 процентов.

