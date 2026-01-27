Контрабандисты попытались провезти через границу тонну оленьих пенисов

В Китае задержали мужчин, пытавшихся провезти через границу оленьи гениталии

На границе Китая задержали мужчин, провозивших партию контрабандных оленьих пенисов. Об этом сообщает Need To Know.

Таможенники на пункте пропуска Гонконг-Чжухай-Макао обнаружили и изъяли более тонны замороженных гениталий благородного оленя, которые преступники пытались провезти в трех внедорожниках. Вес нелегального груза, спрятанного в сумках-холодильниках в салонах и багажниках машин, составил почти тонну.

Сырье, известное в традиционной китайской медицине как «олений хлыст» и используемое в качестве афродизиака, перевозили по заказу третьих лиц. Трое задержанных водителей признались, что им платили за доставку. Теперь им грозит тюремный срок за контрабанду животных продуктов, запрещенных к перемещению без специального разрешения.

