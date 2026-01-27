Невролог Новоселов: У Ленина был нейросифилис, а не атеросклероз

Первый руководитель Советского Союза Владимир Ленин (Ульянов) на самом деле болел нейросифилисом, а не атеросклерозом, как гласит официальная версия. Об этом по результатам анализа прижизненных документов о ходе лечения политика в беседе с «Лентой.ру» заявил врач-исследователь, невролог, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Новоселов.

Нейросифилис у Ульянова — не моя позиция, а позиция его врачей. Они диагностировали его с первых дней и лечили Ленина непрерывно, с конца мая 1922 года и до самой смерти, только от сифилиса. Диагноз не составлял для них никакой трудности, сомнений не было. Лечение было курсовым на протяжении всей болезни Валерий Новоселов врач-исследователь

Как уточнил специалист, для исследования болезни Ленина он работал с архивным документом под названием «Дневник истории болезни В.И. Ульянова», который до него никто не видел. Работа содержит в себе 410 печатных листов. В дневнике ежедневно фиксировалось состояние советского лидера на протяжении всей его болезни. Около 30 врачей, по словам Новоселова, вносили правки в документ.

«Для нейросифилиса характерны частые, "летучие" псевдопараличи — по несколько эпизодов в день, что у Ленина и наблюдалось», — пояснил врач-невролог, добавив, что при диагностировании этого заболевания «самые добрые отцы семейств вдруг становились домашними тиранами».

