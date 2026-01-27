Первый руководитель Советского Союза Владимир Ленин (Ульянов) на самом деле болел нейросифилисом, а не атеросклерозом, как гласит официальная версия. Об этом по результатам анализа прижизненных документов о ходе лечения политика в беседе с «Лентой.ру» заявил врач-исследователь, невролог, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Новоселов.
Нейросифилис у Ульянова — не моя позиция, а позиция его врачей. Они диагностировали его с первых дней и лечили Ленина непрерывно, с конца мая 1922 года и до самой смерти, только от сифилиса. Диагноз не составлял для них никакой трудности, сомнений не было. Лечение было курсовым на протяжении всей болезни
Как уточнил специалист, для исследования болезни Ленина он работал с архивным документом под названием «Дневник истории болезни В.И. Ульянова», который до него никто не видел. Работа содержит в себе 410 печатных листов. В дневнике ежедневно фиксировалось состояние советского лидера на протяжении всей его болезни. Около 30 врачей, по словам Новоселова, вносили правки в документ.
«Для нейросифилиса характерны частые, "летучие" псевдопараличи — по несколько эпизодов в день, что у Ленина и наблюдалось», — пояснил врач-невролог, добавив, что при диагностировании этого заболевания «самые добрые отцы семейств вдруг становились домашними тиранами».
Ранее сообщалось, что большинство россиян высказались за вынос тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и его погребение. За вариант предать земле Ленина проголосовали 59 процентов участников. 41 процент предпочел бы оставить все без изменения и сохранить тело Ульянова у стен Кремля.