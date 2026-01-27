Реклама

Лукашенко порассуждал о сроках независимости Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия будет независимой всегда
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Белоруссия будет независимой и суверенной всегда, и отношения Минска с Пекином будут продолжаться ровно столько, сколько будет существовать республика. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«С Китаем мы будем сотрудничать всегда, сколько будет существовать наша страна как самостоятельное и независимое государство. Я уверен, что мы будем независимыми и суверенными тоже всегда», — рассказал политик.

Лукашенко отдельно отметил, что КНР для Белоруссии остается важной точкой опоры в условиях геополитических изменений. Вопрос пересмотра отношений с Пекином в Минске не стоит, заявил глава республики.

Ранее Александр Лукашенко согласился на участие Белоруссии в Совете мира. Соответствующий документ был подписан в соответствии с предусмотренной процедурой, которая была обозначена в письме президента США Дональда Трампа.

