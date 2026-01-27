Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:42, 27 января 2026

МИД ответил на претензии Молдавии к России

Захарова назвала безосновательными слова о якобы вызывающем отношении к Молдавии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Слова председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о якобы вызывающем отношении России к республике являются безосновательными. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщение опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Наша страна уважает суверенитет Республики Молдова и не вмешивается в ее внутренние дела. Наши дипломаты работают профессионально, защищают интересы своей страны и ее граждан, соблюдают законы и обычаи страны пребывания», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала заявление Гросу о причинах нежелания молдавских властей принять верительные грамоты посла России в республике Олега Озерова и заявила об уклонении от встречи с дипломатом президента Молдавии Майи Санду. Пресс-секретарь МИД выразила надежду, что Кишинев изменит отношение к встрече с Озеровым и не станет негативным примером в истории дипломатии.

В марте 2025 года Гросу призвал российского посла «набраться терпения» и добавил, что процесс вручения верительных грамот произойдет «в свое время». По словам политика, эту процедуру не провели раньше, так как у властей Молдавии могли быть «дела поважнее».

