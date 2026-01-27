Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:42, 27 января 2026Интернет и СМИ

Министр США опубликовал изображение с Трампом и был раскритикован

Министр ВМС США Фелан опубликовал сгенерированное изображение Трампа с пингвином
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Министр Военно-морских сил (ВМС) США Джон Фелан опубликовал новое сгенерированное ИИ изображение с президентом Дональдом Трампом и пингвином на фоне подлодки. Он разместил картинку на своей странице в соцсети X.

«Пингвин знает: стальные корпуса, железная воля, золотой флот», — подписал фото американский министр. Ранее похожую картинку опубликовал Белый дом — на ней изображены пингвин и Трамп со спины, они идут вместе по заснеженному ландшафту в сторону горной цепи. В уклон одной из гор воткнут флаг Гренландии, а пингвин держит флаг США.

Публикация Фелана вызвала критику. Пользователи в довольно резкой манере напомнили министру об отсутствии пингвинов в Гренландии, а один из комментаторов заметил «что-то, свисающее с лица Трампа». Кроме того, некоторые заявили, что мем с пингвином их уже утомил.

Ранее Трамп высмеял мемом финансирование Украины экс-главой Белого дома Джо Байденом. На изображении Байден стоит рядом с доской, на которой указаны пять этапов «байденомики».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «А нас просят этого не делать». Путин рассказал о нелогичной просьбе к России

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Министр США опубликовал изображение с Трампом и был раскритикован

    Стоматолог рассказал о связи кариеса с болезнями сердца

    В Госдуме предложили вдвое увеличить один штраф для чиновников

    Microsoft не удалось решить проблему Windows 11

    Внешность жены Безоса на новых фото оценили в сети фразой «когда-то она была красивой»

    На первый в году концерт Долиной в Москве продали меньше половины билетов

    Россия опередила Польшу и Китай по сексуальной распущенности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok