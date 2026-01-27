МОК пригласил на Олимпиаду еще четырех российских спортсменов

Два российских саночника и два горнолыжника получили приглашение на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Игры-2026 еще четырех российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

Приглашение на Олимпиаду получили два российских саночника: Дарья Олесик и Павел Репилов. Помимо них, МОК пригласил на соревнования в Италии горнолыжников Семена Ефимова и Юлию Плешкову.

21-летняя Олесик — чемпионка России 2024 года в спринте. 25-летний Репилов — чемпион юношеских Олимпийских игр 2020 года.

28-летний Ефимов — чемпион зимней Универсиады 2019 года в слаломе. 29-летняя Плешкова — двукратная чемпионка России.

Помимо них, приглашение на Игры-2026 получили девять российских спортсменов: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада-2026 состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования продлятся с 6 по 22 февраля.