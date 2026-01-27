Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:57, 27 января 2026Спорт

МОК пригласил на Олимпиаду еще четырех российских спортсменов

Два российских саночника и два горнолыжника получили приглашение на Олимпиаду
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Игры-2026 еще четырех российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

Приглашение на Олимпиаду получили два российских саночника: Дарья Олесик и Павел Репилов. Помимо них, МОК пригласил на соревнования в Италии горнолыжников Семена Ефимова и Юлию Плешкову.

21-летняя Олесик — чемпионка России 2024 года в спринте. 25-летний Репилов — чемпион юношеских Олимпийских игр 2020 года.

28-летний Ефимов — чемпион зимней Универсиады 2019 года в слаломе. 29-летняя Плешкова — двукратная чемпионка России.

Помимо них, приглашение на Игры-2026 получили девять российских спортсменов: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада-2026 состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования продлятся с 6 по 22 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Озвучено условие Европы для ввода войск на Украину

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    В Польше заявили о провале из-за России

    Российская пенсионерка отсудила 150 тысяч рублей за падение с лестницы

    МОК пригласил на Олимпиаду еще четырех российских спортсменов

    До ядерной полуночи осталось 85 секунд

    Россиянин получил семь лет за призывы к посягательству на жизнь Путина

    МИД Украины назвал подписантов мирного соглашения

    Трамп неожиданно высказался о новой главе Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok