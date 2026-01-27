Москвичам рассказали о возможности разогнать снежные тучи

Синоптик Позднякова: Разогнать снежные тучи дороже, чем убрать снег с улиц

Разогнать снежные тучи в Москве будет гораздо дороже, чем убрать снег с улиц или починить пострадавшие линии электропередач. О возможности предотвратить такие осадки тем же способом, что устраняют дождь перед 9 мая, рассказала жителям столицы главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает «Газета.ru».

«А зачем? Нужно следить, а не за разгонять. Разгонять облака стоит гораздо дороже, нежели починить сети, которые страдают при снегопадах. Понимаете, это все просчитывается», — заявила синоптик. Позднякова отметила, такая погода характерна для климата Центральной России. Кроме того, улицы не слишком засыпало снегом.

Позднякова напомнила, что сильные снегопады в столичном регионе повторяются ежегодно. «Ничего экстраординарного в этом событии нет. Когда разгоняются облака, имеется ввиду влияние на мощные кучевые облака, дождевые облака. Структура влияния на снежные облака, она предполагает совсем другую методику и другие затраты, поэтому к этому не прибегают, естественно», — заключила метеоролог.

Ранее Позднякова спрогнозировала, что после сильных снегопадов в Москву и область придут морозы. Так, 1 февраля столбики термометров в столице могут опуститься до минус 10-15 градусов днем и до минус 17-22 градусов ночью. При этом осадки продолжатся.