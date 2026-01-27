Москвичей предупредили о резком похолодании в конце недели

Синоптик Ильин: В конце недели в Москве ожидается до минус 20 градусов

В конце января москвичей ожидает резкое похолодание. О погоде после обрушившегося на столицу снегопада рассказал синоптик Александр Ильин, его цитирует телеканал «360».

По словам эксперта, до Москвы добрался атлантический циклон и в ближайшие дни выпадет еще до десяти сантиметров снега. Осадки закончатся лишь к концу недели. При этом днем ожидается от минус пяти до минус десяти градусов.

«А уже в пятницу ждем смену воздушных масс — с теплой на холодную. И морозы будут усиливаться уже в ночь на пятницу до минус 16 — минус 21 градуса. В субботу местами будет до минус 21 градуса», — предупредил синоптик.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в Москве могут вырасти до 50 сантиметров. Пик осадков придется на среду, 28 января.