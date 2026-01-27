Реклама

Из жизни
12:09, 27 января 2026

Мужчина развелся с женой из-за ее лысины после 16 лет брака

В Китае мужчина бросил жену с ребенком из-за ее облысения
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Mitriakova Valeriia / Shutterstock / Fotodom

Жительница города Шанцю, Китай, пожаловалась на жестокость мужа, связанную с ее болезнью. Ее историю публикует South China Morning Post.

36-летняя Ли рассказала, что два года назад ее макушка внезапно поседела. Врачи диагностировали ей витилиго, но на этом ее проблемы не закончились: вскоре эти седые волосы стали выпадать. Женщина надеялась на поддержку мужа, но тот, наоборот, начал презирать ее из-за лысины. Он стыдился брать ее на встречи с друзьями и родственниками и отказывался оплачивать ее медицинские счета.

Затем мужчина и вовсе развелся с Ли после 16 лет брака. «Я посвятила всю себя семье. Заботилась о ребенке, стирала одежду, готовила еду и выполняла другие домашние обязанности», — пожаловалась она.

Ли назвала бывшего супруга безжалостным. Врачи отметили, что ее болезнь стала так быстро прогрессировать во многом из-за его поведения. Ли сильно переживала из-за него, и это только ухудшало ситуацию.

Несмотря на разбитое сердце, китаянка не намерена унывать. «Я отпущу свое прошлое и буду проходить лечение с позитивным настроем», — заявила она.

Ранее сообщалось, что жительница Индии Лавика Гупта обратилась в полицию после года брака из-за обмана и насилия со стороны мужа. В частности она пожаловалась на то, что супруг скрыл от нее свою лысину.

