Из жизни
13:25, 13 января 2026

Женщина обратилась в полицию из-за лысины мужа

В Индии женщина пожаловалась полицейским на лысину мужа и его образование
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: schankz / Shutterstock / Fotodom

Жительница Индии Лавика Гупта обратилась в полицию после года брака из-за обмана и насилия со стороны мужа. Об этом сообщает The Indian Express.

33-летняя Гупта рассказала полиции, что поведение семьи жениха насторожило ее еще перед свадьбой. По ее словам, родственники Саяма Джайна слишком настойчиво требовали у ее семьи машину в качестве приданого. Без нее они грозились отменить свадьбу. Кроме того, они вымогали у семьи Гупты деньги.

Перед церемонией женщину предупреждали, что у Джайна слегка выпадают волосы. Однако в день свадьбы она поняла, что он скрывает лысину за накладными волосами. Гупта также пожаловалась полицейским, что муж лгал ей об уровне дохода и образования. Он утверждал, что окончил бакалавриат, хотя на самом деле только отучился в школе.

После свадьбы Джайн и вовсе стал шантажировать жену ее фотографиями интимного характера. Он неоднократно ее избивал и даже угрожал ей пистолетом. Когда Гупта угрожала, что пойдет в полицию, мужчина убеждал ее, что так она сделает только хуже, потому что у него есть знакомые, работающие в правоохранительных органах. Он пугал, что ее обвинят в даче ложных показаний и посадят в тюрьму.

Несмотря на угрозы Гупта все же решилась обратиться за помощью. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Турции мужчине пришлось заплатить бывшей жене компенсацию за намеки на лишний вес. Мужчина сохранил контакт супруги в телефоне под именем «Томбик», что переводится с турецкого языка как «пышка» или «толстушка».

