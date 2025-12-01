Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:05, 27 января 2026Бывший СССР

На Украине сотрудники ТЦК избили ветерана ВСУ

Во Львове сотрудники ТЦК избили ветерана ВСУ и залили его перцовым баллончиком
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На вокзале Львова сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) напали на ветерана Вооруженных сил Украины и избили его. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По его данным, пострадавший — бывший военнослужащий 2002 года рождения. При себе у него были все необходимые документы. «[Ветеран] вступил в конфликт с военкомами и что-то бросил в их автомобиль. Они выскочили из авто, он стал убегать, его догнали и избили», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину били ногами по голове. Затем военкомы брызнули в лицо ветерана из перцового баллончика и скрылись.

Ранее стало известно, что в Полтаве сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину из туалета на АЗС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политика Трампа привела к массовым протестам и кровопролитию в США. Чем это угрожает американскому президенту?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате «Аватар»

    В Харькове объекты энергетики получили сильные повреждения

    Женатым изменникам предсказали скорую смерть

    Раскрыта неочевидная причина частых головных болей

    В Китае выделили четкого победителя в конфликте на Украине

    На Украине сотрудники ТЦК избили ветерана ВСУ

    Трамп допустил возможность военной атаки на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok