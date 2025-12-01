На Украине сотрудники ТЦК избили ветерана ВСУ

Во Львове сотрудники ТЦК избили ветерана ВСУ и залили его перцовым баллончиком

На вокзале Львова сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) напали на ветерана Вооруженных сил Украины и избили его. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По его данным, пострадавший — бывший военнослужащий 2002 года рождения. При себе у него были все необходимые документы. «[Ветеран] вступил в конфликт с военкомами и что-то бросил в их автомобиль. Они выскочили из авто, он стал убегать, его догнали и избили», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину били ногами по голове. Затем военкомы брызнули в лицо ветерана из перцового баллончика и скрылись.

Ранее стало известно, что в Полтаве сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину из туалета на АЗС.