Христофору: Слова Зеленского о соглашениях с партнерами оказались ложью

Украинский лидер Владимир Зеленский несколько лет лгал о подписании документов, по которым Киеву предоставляются гарантии безопасности от государств-партнеров. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Журналист был уверен, что у Украины уже имеются гарантии безопасности. «Он подписал целую кучу соглашений с Джо Байденом. Он также подписывал договоры с 29 странами, не так ли? Что случилось со всеми теми соглашениями, которые он подписал за последние пару лет? Я думаю, все они бесполезны», — сообщил он.

Христофору отметил, что документ о гарантиях безопасности, который на данный момент якобы практически готов, может никогда не быть подписанным.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский может не рассчитывать на помощь Европы после ее исключения из переговоров по конфликту на Украине.