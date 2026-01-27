Реклама

В Европе заявили о неспособности помочь Украине на переговорах

La Stampa: Украина зря рассчитывает на помощь Европы на переговорах с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский зря рассчитывает на помощь после исключения Европы из переговорного процесса по украинскому конфликту. Об этом сообщила итальянская газета La Stampa.

«Зеленский продолжает апеллировать к Европе как к сообществу, имеющему общую судьбу, но формат, исключающий ее, заставляет Киев еще больше зависеть от тех, кто контролирует переговоры и гарантии», — отмечается в публикации.

Как пишет La Stampa, несмотря на то, что Европа и продолжает поддерживать Украину, она не имеет возможности предпринимать реальные шаги для решения конфликта и погружена во внутренние споры.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что без постоянных поставок вооружений из США удержать Украину в конфликте невозможно. Он признал, что европейская оборонная промышленность, несмотря на развитие, не способна в данный момент предоставить Киеву почти все необходимое.

