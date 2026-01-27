На Украине заявили об отключении в Киеве горячей воды до конца отопительного сезона

В Киеве отключили горячую воду до конца текущего отопительного сезона. Об этом заявила украинская журналистка Леся Падалка на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Из плохих новостей: горячей воды до конца этого отопительного сезона уже официально не будет», — написала Падалка.

По ее словам, ранее подача ресурса частично сохранялась в украинской столице в домах у тех, кому мощности позволяли делить теплоноситель на отопление и горячее водоснабжение. Однако теперь, уточнила журналистка, весь носитель будет идти исключительно на обогрев домов.

Ранее в Киеве пожаловались на усмешки властей из-за блэкаута. Сообщалось, что связанные с проблемами с электричеством вопросы задавались в том числе мэру Виталию Кличко.