Наука и техника
14:31, 27 января 2026Наука и техника

На Западе объяснили шок от российского «Орешника»

MWM: Российский «Орешник» может сдержать усилия Европы по поддержке Украины
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская ракета «Орешник» вызвала шок на Западе из-за возможности сдержать наращивание усилий Европы по поддержке Украины, пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание приводит комментарий директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, согласно которому западные специалисты признают отсутствие у них средств блокирования ракетного комплекса «Орешник».

MWM объясняет шок западных специалистов от новейшего российского оружия возможными последствиями в части поддержки странами НАТО и их союзниками Украины.

«Возможность наносить удары по западным силам по всей стране с помощью гиперзвукового планирующего летательного аппарата наземного базирования, а потенциально и по всей Европе в случае дальнейшей эскалации боевых действий, имеет существенные последствия для возможных планов по усилению поддержки военных действий Украины за счет дополнительных наземных сил», — заключает MWM.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заметил, что ракету «Орешник» способна перехватить только одна противовоздушная система в мире — российская С-500.

