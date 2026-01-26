Нарышкин: На Западе признались, что у них нет средств для блокировки «Орешника»

Эксперты и военные специалисты на Западе признали, что у них нет средств для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник». Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«И эксперты, и военные специалисты признались, что у них нет технических, военно-технических средств для того, чтобы блокировать эти системы», — заявил Нарышкин.

Удар ракетного комплекса «Орешник» по авиационному заводу во Львовской области Украины в начале января текущего года вызвал нервную реакцию стран Запада из-за невозможности перехвата.

А российский военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, четко и без сомнений ответил на заявления украинских пабликов об отслеживании запуска «Орешника».