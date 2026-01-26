Леонков: Украина не могла заранее получить данные о запуске «Орешника» в январе

Украина не могла заранее получить данные о применении российской армией гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военной инфраструктуре во Львовской области в январе. Все публикации в проукраинских каналах были «срежиссированы задним числом». Об этом в разговоре с РИА Новости заявил российский военный эксперт Алексей Леонков.

Система предупреждения о ракетном нападении, которая обычно запускала систему противоракетной обороны на Украине и переводила в состояние ожидания удара, также не сработала в тот момент.

«И каким образом паблики узнали то, что не знает система вот этой ракетной опасности? Это нонсенс. Поэтому они там могут рассказывать все, что угодно, что они там узнали. Это уже "Орешник" пролетел, можно любые фантастические рассказы по этому поводу составлять», — высказался Леонков.

Эксперт отметил, что удар «Орешником» оказался для украинцев внезапным. В то время во Львовской области находился с неофициальным визитом министр обороны Великобритании и власти Украины даже не попытались его куда-то вывезти, что так же, по словам Леонкова, говорит о непредвиденном ударе российской ракеты.

«Для него [британского министра] это тоже было внезапно. Просто ему посчастливилось, что он не поехал на эту базу. А если бы поехал, то не было бы министра обороны Великобритании», — заявил Леонков.

В завершении эксперт добавил, что Украина обладает технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия только в своих «буйных фантазиях».

Орешник был запущен российскими военными по военной инфраструктуре во Львовской области в ночь на 9 января, в ответ на попутку Вооруженных сил Украины в конце 2025 года атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.