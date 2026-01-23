Стало известно о нервной реакции Запада на удар «Орешником»

Прозоров: Удар «Орешником» по заводу вызвал нервную реакцию Запада

Удар ракетного комплекса «Орешник» по авиационному заводу в начале января вызвал нервную реакцию стран Запада из-за невозможности перехвата. Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

«Это оружие, у которого нет аналогов в мире и от которого нет спасения», — подчеркнул специалист.

Прозоров напомнил: мэр Львова Андрей Садовый заявил, что нет никакой физической возможности сбивать эти ракеты, так как что они падают с такой скоростью, что силы противовоздушной обороны просто не успевают их даже заметить, не то что сбить.

Ранее профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Пентагона Теодор Постол рассказал, что баллистические ракеты «Орешник» и ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» невозможно перехватить.