Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:25, 23 января 2026Мир

Стало известно о нервной реакции Запада на удар «Орешником»

Прозоров: Удар «Орешником» по заводу вызвал нервную реакцию Запада
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Удар ракетного комплекса «Орешник» по авиационному заводу в начале января вызвал нервную реакцию стран Запада из-за невозможности перехвата. Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

«Это оружие, у которого нет аналогов в мире и от которого нет спасения», — подчеркнул специалист.

Прозоров напомнил: мэр Львова Андрей Садовый заявил, что нет никакой физической возможности сбивать эти ракеты, так как что они падают с такой скоростью, что силы противовоздушной обороны просто не успевают их даже заметить, не то что сбить.

Ранее профессор Массачусетского технологического института (MIT) и советник Пентагона Теодор Постол рассказал, что баллистические ракеты «Орешник» и ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» невозможно перехватить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа прошли за закрытыми дверьми Кремля. Что успели обсудить стороны за 3,5 часа?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Пленный колумбийский наемник рассказал о кражах в рядах ВСУ

    Двигатели импортозамещенного Superjet 100 испытали на птицах

    Стало известно о нервной реакции Запада на удар «Орешником»

    Быстрая реакция спасла скандальную порнозвезду от тюрьмы

    Мужчина поужинал и исцелился от мучившего его 35 лет недуга

    В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-90М

    Названа настоящая цель Совета мира Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok