16:08, 27 января 2026Ценности

Наталья Подольская снялась в образе стоимостью более 1,5 миллиона рублей

Певица Наталья Подольская снялась в образе стоимостью более 1,5 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звезд-5» Наталья Подольская снялась в образе стоимостью более 1,5 миллиона рублей. На ее наряд обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

43-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном платье-жакете длины мини с оборками отечественного бренда по цене 26 990 рублей. Также она надела очки Celine за 18 900 рублей, серьги Bottega Veneta за 75 000 рублей и кольцо Tiffany & Co за 1 550 000 рублей.

Так, общая стоимость предметов гардероба и украшений составила 1 670 890 рублей.

В свою очередь, в декабре 2025 года телеведущая и блогерша Регина Тодоренко вышла в свет в наряде почти за два миллиона рублей.

