Сборная Норвегии считается фаворитом на победу в медальном зачете Олимпиады

Назван фаворит на победу в медальном зачете Олимпиады. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают фаворитом сборную Норвегии. Поставить на победу норвежцев в медальном зачете можно с коэффициентом 1,40. Среди главных конкурентов команды называют сборные США, Германии и Канады.

Норвежцы выигрывали общий медальный зачет на Олимпиадах в 2018 и в 2022 году. В 2018 году в Пхенчхане команда завоевала 39 медалей: 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. В 2022-м в Пекине сборная Норвегии взяла на две награды меньше: 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых.

Олимпиада-2026 состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования продлятся с 6 по 22 февраля.