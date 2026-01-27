Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:27, 27 января 2026Спорт

Назван фаворит на победу в медальном зачете Олимпиады

Сборная Норвегии считается фаворитом на победу в медальном зачете Олимпиады
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Назван фаворит на победу в медальном зачете Олимпиады. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают фаворитом сборную Норвегии. Поставить на победу норвежцев в медальном зачете можно с коэффициентом 1,40. Среди главных конкурентов команды называют сборные США, Германии и Канады.

Норвежцы выигрывали общий медальный зачет на Олимпиадах в 2018 и в 2022 году. В 2018 году в Пхенчхане команда завоевала 39 медалей: 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. В 2022-м в Пекине сборная Норвегии взяла на две награды меньше: 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых.

Олимпиада-2026 состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования продлятся с 6 по 22 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания придумала ответ на притязания США на Гренландию

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    Нетаньяху жестко высказался о Газе и Палестине

    Назван фаворит на победу в медальном зачете Олимпиады

    Самолет НАСА приземлился на брюхо и с искрами пропахал посадочную полосу

    Захарова ответила на слова президента Польши о причастности СССР к холокосту

    Долина намекнула на новый период в жизни после скандала

    В Гренландии удивились словам Трампа о переговорах

    Появление на фронте передвижных крематориев ВСУ объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok