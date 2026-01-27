Нетаньяху жестко высказался о Газе и Палестине

Нетаньяху: Израиль не допустит создания палестинского государства в Газе

Израиль не допустит создания палестинского государства на территории сектора Газа. Жесткое высказывание по этому поводу допустил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«Ходят слухи, что я позволю создать палестинское государство в Газе. Этого не произошло и не произойдет. Вы все знаете, что тот, кто неоднократно препятствовал созданию палестинского государства, — это я», — сказал он.

Комментируя мирный план президента США Дональда Трампа, политик подчеркнул, что восстановления сектора Газа до демилитаризации региона не будет.

Ранее Нетаньяху не разрешил президенту Израиля Ицхаку Герцогу присутствовать на церемонии запуска Совета мира по Газе. Это привело к напряженности между канцеляриями премьера и президента.