12:40, 27 января 2026МирЭксклюзив

Нежелание Франции дать кредит Украине на Storm Shadow объяснили

Политолог Асафов: Макрон не хочет отдавать Британии деньги на ракеты для Украины
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция имеет особую позицию по поводу развития своего военно-промышленного комплекса, а потому против использования Украиной европейского кредита на британское вооружение, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Франция выступила против попыток позволить Украине использовать выданный Евросоюзом кредит на закупку ракет Storm Shadow. При этом коалиция из 11 европейских стран хочет позволить Украине направить выделенные кредитные средства на приобретение британского вооружения.

Политолог отметил, что у Франции есть собственная ракета SCALP, которая фактически является братом-близнецом ракеты Storm Shadow, и использование кредитных европейских денежных средств на приобретение британского вооружения выглядит несправедливо. Он напомнил, что 90 миллиардов евро — это большая сумма, которую Париж хотел бы оставить внутри Евросоюза.

«Поэтому, когда он называет европейскую оборонную промышленность, он, конечно, показывает, что британская оборонная промышленность не является европейской. Деньги Евросоюза должны оставаться в Евросоюзе, а не тратиться на Британию, которая из Евросоюза торжественно вышла довольно давно», — пояснил Асафов.

В декабре прошлого года концерн «Калашников» рассказал, что комплексы «Тор-М2» за время специальной военной операции уничтожили сотни различных целей, включая ракеты систем HIMARS, управляемые бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow.

