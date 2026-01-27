Реклама

13:34, 27 января 2026

Объяснена причина внезапных приливов энергии перед сном

Терапевт Хайремат: Бодрость перед сном связана с игнорированием сигналов тела
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Индийский терапевт Джагдиш Хайремат объяснил причину внезапных приливов энергии перед сном. Его мнение опубликовало издание IndianExpress.

По словам Хайремата, внезапная бодрость перед сном — это способ организма преодолеть усталость, когда мозг понимает, что ему все еще нужно оставаться начеку. С наступлением вечера уровень кортизола обычно снижается, что посылает организму сигнал о необходимости успокоиться. Однако если человек после времени обычного отхода ко сну остается активным или умственно возбужденным, мозг может отреагировать выбросом еще одной волны адреналина и кортизола — гормонов, способствующих пробуждению, рассказал Хайремат. Из-за этого появляется временное ощущение прилива сил и бодрости, даже если до этого человек чувствовал себя уставшим.

Терапевт добавил, что нарушение суточных ритмов также может быть связано с тем, что человек игнорирует первоначальные сигналы тела о необходимости отдыха, использует гаджеты поздно вечером и перед сном употребляет напитки, содержащие кофеин.

Ранее сомнолог Роман Бузунов поделился несколькими способами быстро заснуть. В том числе он посоветовал за час до сна читать художественную литературу.

    Обсудить
