Одна страна пообещала продолжить поставки нефти на Кубу

Президент Шейнбаум: Мексика продолжит поставки нефти на Кубу

Мексика продолжит поставки нефти на Кубу. Такое обещание дала президент страны Клаудиа Шейнбаум, ее цитирует «Интерфакс».

Глава государства прокомментировала новости о том, что мексиканская государственная нефтяная компания Pemex якобы остановила отправку груза сырья нефти Гаване по причине давления со стороны США.

«Решение Мексики поставлять нефть Кубе из гуманитарных соображений является суверенным решением страны. Оно действует уже на протяжении многих лет, это не недавнее решение», — заявила она.

По информации Politico, Вашингтон изучает новые меры давления на власти Кубы, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти. Эта инициатива активно продвигается рядом критиков кубинского режима, действующих в окружении американского президента, а также находит поддержку у госсекретаря Марко Рубио.

Президент США Трамп ранее заявил, что Куба находится в «очень плохом» состоянии и никто не может точно сказать, что произойдет с ее экономикой в будущем. Он допустил удары по стране, а также пошутил, что госсекретарь Марко Рубио отлично подойдет на роль нового главы Кубы.