20:14, 27 января 2026Путешествия

Пассажирку бизнес-класса возмутила спящая на ее ягодицах попутчица

Елизавета Гринберг (редактор)

Пассажирку бизнес-класса возмутила спящая на ее ягодицах попутчица, девушка сняла произошедшее на видео. На своей странице @slotbottom в TikTok она поделилась кадрами, на которые обратило внимание издание New York Post (NYP).

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе одной из лучших авиакомпаний мира, Emirates. На видео, снятом Хейли, женщина на соседнем сиденье поправляет плед, чтобы устроиться поудобнее. Затем она ложится, прижавшись головой к ягодицам автора ролика.

«Эта старушка лежала на мне весь 15-часовой полет», — написала Хейли в подписи к публикации. Также девушка сообщила, что это был ее первый полет авиакомпанией, которая известна высоким качеством сервиса.

Ранее пассажирка Qatar Airways положила ноги на место попутчицы в качестве мести за откинутую спинку кресла. Инцидент попал на видео.

