Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:55, 27 января 2026Мир

Пентагон предупредил о возможности войны на территории США

Fox News: Стратегия нацобороны Пентагона предупреждает о возможности войны в США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Новая Стратегия национальной обороны Пентагона включает предупреждение о том, что в будущем войны могут вестись не только за рубежом, но и на территории США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Объединенные силы должны быть готовы сдерживать противника и, в случае необходимости, (...) быть способными проводить решительные операции против целей в любой точке мира, в том числе непосредственно на территории США. В последние годы возросло число прямых военных угроз, включая ядерные, а также различные виды обычных ударов и возможности ведения космической, кибернетической и электромагнитной войны», — говорится в документе.

Отмечается, что разработчики Стратегии в Пентагоне описывают глобальную среду угроз как более «динамичную, опасную и менее снисходительную», чем в предыдущие десятилетия.

24 января Пентагон опубликовал новую Стратегию нацобороны США. Документ включает в себя пункты об украинском кризисе. В нем утверждается, что большая часть ответственности за достижение мира на Украине лежит на Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герасимов объявил об изменении ситуации в зоне СВО. Он рассказал о боях в стратегически важном городе Донбасса и продвижении войск

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России показали редкий образец военной техники ВСУ

    Оскорбившийся клиент взорвал гранату в российском баре

    В Китае не захотели помочь российской компании обойти санкции

    В России высказались об участии Китая в мирном урегулировании на Украине

    В России напомнили о важности радара в Туле для США

    111-летняя долгожительница поделилась секретом долголетия

    Ребенок из российской семьи покрылся жуткой сыпью на отдыхе в стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok