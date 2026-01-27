Пентагон предупредил о возможности войны на территории США

Fox News: Стратегия нацобороны Пентагона предупреждает о возможности войны в США

Новая Стратегия национальной обороны Пентагона включает предупреждение о том, что в будущем войны могут вестись не только за рубежом, но и на территории США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Объединенные силы должны быть готовы сдерживать противника и, в случае необходимости, (...) быть способными проводить решительные операции против целей в любой точке мира, в том числе непосредственно на территории США. В последние годы возросло число прямых военных угроз, включая ядерные, а также различные виды обычных ударов и возможности ведения космической, кибернетической и электромагнитной войны», — говорится в документе.

Отмечается, что разработчики Стратегии в Пентагоне описывают глобальную среду угроз как более «динамичную, опасную и менее снисходительную», чем в предыдущие десятилетия.

24 января Пентагон опубликовал новую Стратегию нацобороны США. Документ включает в себя пункты об украинском кризисе. В нем утверждается, что большая часть ответственности за достижение мира на Украине лежит на Европе.