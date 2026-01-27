Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 27 января 2026Мир

Песков заявил о дефиците дружеских чувств с рядом стран

Песков: Есть страны, с которыми у России веками дефицит дружеских чувств
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Есть страны, с которыми у России на протяжении веков наблюдается дефицит дружеских чувств. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Взять хотя бы Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют», — отметил представитель Кремля.

В этих странах все, кто приходит к власти, начинают «люто ненавидеть» Россию и русских, подчеркнул он. По мнению Пескова, такая стратегия является ошибочной, поскольку сотрудничество с Москвой могло бы принести Польше и Прибалтике гораздо больше выгоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герасимов объявил об изменении ситуации в зоне СВО. Он рассказал о боях в стратегически важном городе Донбасса и продвижении войск

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Кристен Стюарт пожаловалась на несвободу в США и заговорила об эмиграции

    Предотвращен теракт на железной дороге в российском регионе

    В Азербайджане арестовали планировавших теракт граждан против посольства одной страны

    В России заметно изменились показания одометра на автомобилях с пробегом

    Песков заявил о дефиците дружеских чувств с рядом стран

    Виктория Боня показала фото 20-летней давности

    Москвичей призвали пересесть на метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok