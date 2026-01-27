Песков: Есть страны, с которыми у России веками дефицит дружеских чувств

Есть страны, с которыми у России на протяжении веков наблюдается дефицит дружеских чувств. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Взять хотя бы Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют», — отметил представитель Кремля.

В этих странах все, кто приходит к власти, начинают «люто ненавидеть» Россию и русских, подчеркнул он. По мнению Пескова, такая стратегия является ошибочной, поскольку сотрудничество с Москвой могло бы принести Польше и Прибалтике гораздо больше выгоды.