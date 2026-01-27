Реклама

Спорт
12:32, 27 января 2026Спорт

Поражение «Баварии» принесло игроку более 600 тысяч рублей

Игрок поставил на поражение «Баварии» и выиграл более 600 тысяч рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Клиент букмекерской конторы поставил на поражение «Баварии» от «Аугсбурга» в матче 19-го тура чемпионата Германии и выиграл более чем в 600 тысяч рублей. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Игрок поставил 23 300 рублей с коэффициентом 26,00, что принесло ему чистый выигрыш в 605 800 рублей. При этом до матча «Бавария» не проигрывала 27 матчей.

Встреча завершилась победой «Аугсбурга» со счетом 2:1. Для мюнхенцев лидерство в Бундеслиге не изменилось, а «Аугсбург» с 19 очками укрепил позиции вдали от зоны вылета.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 31,6 миллиона рублей, сделав ставку на матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Россиянин вложил 20 миллионов рублей и вышел в плюс на 11,6 миллиона.

