Россиянин поставил на матчи Лиги чемпионов и выиграл 31,6 миллиона рублей

Клиент букмекерской конторы выиграл 31,6 миллиона рублей, сделав ставку на матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.
Общий коэффициент ставки составил 1,58. Россиянин вложил 20 миллионов и вышел в плюс на 11,6 миллиона.
Игрок собрал экспресс, где в трех случаях выбрал двойной исход для подстраховки: «Барселона» не проиграет «Славии» (4:2, коэффициент 1,12), «Ювентус» не проиграет «Бенфике» (2:0, коэффициент 1,21) и «Челси» не проиграет «Пафосу» (1:0, коэффициент 1,03). Завершил комбинацию победой «Баварии» над «Юнион Сент-Жиллуа» (2:0, коэффициент 1,13).
31 декабря сообщалось, что другой россиянин поставил на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выиграл 18,4 миллиона рублей. Беттор поставил восемь миллионов рублей на победу ярославского «Локомотива» над челябинским «Трактором» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина сезона-2024/2025 с коэффициентом 2,30.