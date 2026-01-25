Реклама

20:11, 25 января 2026Спорт

Россиянин поставил на матчи Лиги чемпионов и выиграл 31,6 миллиона рублей

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Матч «Славия» - «Барселона»

Матч «Славия» - «Барселона». Фото: David W Cerny / Reuters

Клиент букмекерской конторы выиграл 31,6 миллиона рублей, сделав ставку на матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Общий коэффициент ставки составил 1,58. Россиянин вложил 20 миллионов и вышел в плюс на 11,6 миллиона.

Игрок собрал экспресс, где в трех случаях выбрал двойной исход для подстраховки: «Барселона» не проиграет «Славии» (4:2, коэффициент 1,12), «Ювентус» не проиграет «Бенфике» (2:0, коэффициент 1,21) и «Челси» не проиграет «Пафосу» (1:0, коэффициент 1,03). Завершил комбинацию победой «Баварии» над «Юнион Сент-Жиллуа» (2:0, коэффициент 1,13).

31 декабря сообщалось, что другой россиянин поставил на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выиграл 18,4 миллиона рублей. Беттор поставил восемь миллионов рублей на победу ярославского «Локомотива» над челябинским «Трактором» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина сезона-2024/2025 с коэффициентом 2,30.

