14:54, 31 декабря 2025Спорт

Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл 18,4 миллиона рублей

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Клиент букмекерской компании (БК) поставил восемь миллионов рублей на победу ярославского «Локомотива» над челябинским «Трактором» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина сезона-2024/2025. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 2,30. Ставка россиянина сыграла, и он выиграл 18,4 миллиона рублей. Из них более 10 миллионов составила чистая прибыль.

«Локомотив» победил «Трактор» в пятиматчевой финальной серии плей-офф КХЛ. Ярославский клуб впервые выиграл Кубок Гагарина.

Ранее клиент БК поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.

