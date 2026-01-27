Постсоветская страна выступила против военных действий

МИД Таджикистана: Душанбе обеспокоен эскалацией ситуации в Иране

Душанбе обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Иране, и выступает против любых военных действий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД страны.

«Республика Таджикистан выражает серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, особенно в отношении Исламской Республики Иран, и выступая против любых военных действий, поддерживает мирное урегулирование всех конфликтов исключительно дипломатическими методами», — говорится в сообщении.

Среднеазиатская республика призвала стороны соблюдать принципы устава ООН, а также нормы международного права и направить усилия на сохранение стабильности в регионе.

Ранее президента США Дональда Трампа заподозрили в подготовке крупного удара по Ирану и его руководству. Как сообщил The Economist, Иран дает понять, что может ответить на атаку США масштабными действиями, а не просто символическими ударами.