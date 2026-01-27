Пытавшаяся сбыть марихуану россиянка оказалась преподавателем философии

Суд арестовал преподавателя философии из ДВФУ, обвиняемую в сбыте марихуаны

Суд отправил под стражу профессора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которая обвиняется в попытке сбыть наркотики во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

У женщины изъяли почти восемь граммов марихуаны. Она пробудет в СИЗО два месяца.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона, задержанная является преподавателем философии в ДВФУ. Ее преподавательский стаж составляет более 20 лет. Женщине грозит от 8 до 15 лет колонии.

Ранее у бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, обвиняемой в хищении десяти миллионов рублей из бюджета, нашли 636 бриллиантов.