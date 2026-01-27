Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:13, 27 января 2026Силовые структуры

Пытавшаяся сбыть марихуану россиянка оказалась преподавателем философии

Суд арестовал преподавателя философии из ДВФУ, обвиняемую в сбыте марихуаны
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд отправил под стражу профессора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которая обвиняется в попытке сбыть наркотики во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

У женщины изъяли почти восемь граммов марихуаны. Она пробудет в СИЗО два месяца.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона, задержанная является преподавателем философии в ДВФУ. Ее преподавательский стаж составляет более 20 лет. Женщине грозит от 8 до 15 лет колонии.

Ранее у бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, обвиняемой в хищении десяти миллионов рублей из бюджета, нашли 636 бриллиантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    В заднем проходе пожилого мужчины нашли подводку для глаз

    Риск набора веса при отказе от курения оценили

    Зеленский решил назначить посланника для контактов с белорусской оппозицией

    Глюкоза отменила свои концерты в Казахстане

    Водолазы наткнулись на тело унесенного волнами в море туриста на курорте Европы

    Известный актер назвал Петербург местом силы

    Пожилая россиянка влюбила в себя пенсионера ради одной цели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok