У задержанного экс-ректора российского вуза нашли 636 бриллиантов

Экс-ректор Ильина признала вину в хищении 10 млн рублей из бюджета ПсковГУ

Бывший ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина, обвиняемая в хищении десяти миллионов рублей из бюджета, полностью признала вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение, которое находится в распоряжении агентства.

Женщина созналась в 17 эпизодах преступлений, включая мошенничество и превышение полномочий. В настоящее время она находится под домашним арестом.

Экспертиза нашла у Ильиной верхнюю одежду на почти 500 тысяч рублей, сумки на 300 тысяч рублей и украшения с более чем 800 драгоценными камнями. Из них – 1 рубин, 202 сапфира и 636 бриллиантов. Рыночная стоимость ювелирных изделий экс-ректора составляет более 1,12 миллиона рублей.

Наталья Ильина обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Следствие полагает, что в период с 2020 по 2021 год она фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность доцента и таким образом за четыре года смогла похитить более десяти миллионов рублей из бюджета университета.

