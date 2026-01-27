Реклама

Раскрыта причина пожара в подмосковном хостеле

«112»: Постояльцы подмосковного хостела жгли костер прямо в здании перед пожаром
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал 112

Раскрыта причина пожара в хостеле в подмосковной Балашихе — постояльцы жгли костер прямо в доме перед трагедией. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, электричества в здании не было — его отключили в связи с неуплатой. Всего перед пожаром в хостеле находились 35 человек. Из них 25 эвакуировались самостоятельно, еще шесть пострадали.

27 января сообщалось, что в Подмосковье четыре человека стали жертвами пожара в доме. Позже уточнялось, что в особняке был организован нелегальный хостел, его невыжившими постояльцами были граждане Кубы.

