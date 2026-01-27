Раскрыта решившая продавать наркотики профессор российского университета

Во Владивостоке арестована профессор ДВФУ по делу о попытке сбыта наркотиков

Во Владивостоке Советский районный суд арестовал профессора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), решившую продавать наркотики. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Приморского края.

Женщина обвиняется по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере»). Она проведет под стражей два месяца.

По данным следствия, 22 января фигурантка пыталась продать во Владивостоке марихуану массой 7,76 грамма.

Ранее сообщалось, что российский адвокат обвиняется в передаче своему клиенту гашиша в зале суда.

