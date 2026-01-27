Реклама

Раскрыто количество судебных решений о конфискации имущества россиян

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России количество судебных решений по уголовным делам, где применялась конфискация имущества, за последнее время выросло в три раза. Об этом на комитете в Совете Федерации сообщил начальник Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры (ГП), кандидат на должность заместителя генерального прокурора Сергей Бажутов, передает ТАСС.

По его словам, еще в 2023 году правоохранители обратили внимание, что данная мера уголовно-правого характера исполняется не в полном объеме. Тогда были приняты меры методического, организационного характера. «За счет этого, в том числе обжалования судебных решений, которыми конфискация не применялась, мы смогли добиться роста применения конфискации с 11 тысяч до 31 тысячи судебных решений, по которым данная мера уголовного правового характера применена», — рассказал Бажутов.

По данным агентства, начальник Главного уголовно-судебного управления ГП напомнил, что конфискация имущества была введена в 2006 году.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал попытки «прятать наворованное» бессмысленным.

