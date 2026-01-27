Раскрыты подробности о внедрении оценок за поведение в российских школах

Кравцов: Оценки за поведение в российских школах введут в следующем учебном году

Оценки за поведение в российских школах появятся в следующем учебном году. Подробности о внедрении нововведений раскрыл министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По словам министра, в 2026 году в ряде российских регионов будут введены оценки за поведение в рамках пилотного проекта, после чего планируется распространить их на все школы.

«С этого года мы в ряде регионов апробируем оценку за поведение, и со следующего учебного года мы будем вводить оценку за поведение школьников», — пояснил Кравцов.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что школы должны получить возможность отчислять учеников на основании неудовлетворительной оценки за поведение.