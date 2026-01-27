Реклама

10:53, 27 января 2026Силовые структуры

Рассказ россиянки о переписке с женщиной по имени Элизабет попал на видео

ФСБ показала видео сестры, завербовавшей по указанию Киева братьев для теракта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала видео с россиянкой, которая по указанию Киева завербовала братьев для совершения теракта на железной дороге в Свердловской области. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видна женщина, которая рассказывает о переписке с военнослужащим ВСУ, а затем о контактах с администратором по имени Элизабет. Она связалась с украинскими кураторами Валерием и Сергеем. Женщина по их указанию завербовала двух братьев на конфиденциальное сотрудничество и они втроем взялись за подготовку поджога железнодорожного оборудования в районе завода в Екатеринбурге.

Сестру и двух братьев задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и госизмене.

