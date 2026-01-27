Рассказ россиянки о переписке с женщиной по имени Элизабет попал на видео

ФСБ показала видео сестры, завербовавшей по указанию Киева братьев для теракта

ФСБ России показала видео с россиянкой, которая по указанию Киева завербовала братьев для совершения теракта на железной дороге в Свердловской области. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видна женщина, которая рассказывает о переписке с военнослужащим ВСУ, а затем о контактах с администратором по имени Элизабет. Она связалась с украинскими кураторами Валерием и Сергеем. Женщина по их указанию завербовала двух братьев на конфиденциальное сотрудничество и они втроем взялись за подготовку поджога железнодорожного оборудования в районе завода в Екатеринбурге.

Сестру и двух братьев задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и госизмене.