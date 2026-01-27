Реклама

Силовые структуры
09:48, 27 января 2026Силовые структуры

Предотвращен теракт на железной дороге в российском регионе

В Свердловской области ФСБ задержала трех человек за подготовку теракта
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Свердловской области ФСБ задержала трех человек за подготовку теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, задержанные установили контакт в мессенджере с сотрудником спецслужб Украины и получили от него задание совершить теракт на железной дороге.

Дома у задержанных прошли обыски, были изъяты телефоны с переписками с куратором и инструкциями для изготовления зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе подросток предстанет перед судом за госизмену и попытку теракта.

