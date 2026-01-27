Рекордную прибыль предсказали сегменту экономики России

НРА: Чистая прибыль банков может приблизиться к 4 триллионам рублей

По итогам минувшего года чистая прибыль российских банков может приблизиться к рекордным значениям 2024 года. Это спрогнозировали специалисты национального рейтингового агентства (НРА). Их процитировал ТАСС.

Речь идет о сумме в 3,8-3,9 триллиона рублей. Причинами таких результатов станут такие события, как восстановление резервов за счет выделения рядом банков заблокированных активов со своих балансов.

Что касается финансовых результатов 2026 года, то, как прогнозируют в НРА, те будут зависеть от денежно-кредитной политики Банка России, влияющей на процентный доход кредитных организаций. Кроме того, свою роль сыграет повышение операционных расходов и давление на комиссионные доходы.

В последнем осеннем месяце прошлого года прибыль российских банков также резко выросла. Тогда она увеличилась с 310 до 394 миллиардов рублей, или на 27 процентов в месячном выражении.

Некоторые депутаты Государственной Думы полагают, что настало время обложить российские банки повышенным налогом на сверхприбыль.