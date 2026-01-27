Реклама

21:01, 27 января 2026Забота о себе

Риск набора веса при отказе от курения оценили

Врач Васильева: При отказе от сигарет прибавка в весе составит 4-5 килограммов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nopphon_1987 / Shutterstock / Fotodom

Существует мнение, что после отказа от сигарет появляются лишние килограммы, заявила кардиолог Ирина Васильева. В своем Telegram-канале она оценила реальный риск набора веса после того, как человек бросил курить.

Как рассказала Васильева, после отказа от сигарет действительно может произойти прибавка в весе, которая составит около четырех-пяти килограммов. Обычно масса тела увеличивается в первые 6-12 месяцев после избавления от вредной привычки, написала она.

Однако ничего страшного врач в этом не видит, поскольку плюсы отказа от сигарет для сердечно-сосудистой системы перевешивают риски, появляющиеся из-за набора веса. «Для минимизации рисков набора веса также используется медикаментозная терапия отказа от курения», — добавила она.

Ранее кардиолог Грант Рид рассказал, кому срочно необходимо проверить сердце. По его словам, обратиться к врачу стоит людям с высоким уровнем холестерина в крови.

    Обсудить
