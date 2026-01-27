Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:01, 27 января 2026Из жизни

Россия опередила Польшу и Китай по сексуальной распущенности

У россиян оказалось на шесть половых партнеров больше, чем у китайцев
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Россия заняла 32-е место в рейтинге 45 самых распутных стран мира. Такие данные были опубликованы на сайте World Population Review.

Индекс сексуальной распущенности России равен 258,72. При его вычислении учитывалось, что средний возраст первого полового контакта у россиян составляет 18,7 лет, и в среднем у них насчитывается девять сексуальных партнеров. Также сыграло роль то, что среди участников рейтинга Россия занимает восьмое место по распространенности заболеваний, передающихся половым путем. Еще два фактора, влияющих на результат, — это легальность проституции (в России она запрещена) и социальная приемлемость добрачного секса (каждый второй россиянин считает его приемлемым).

Россия опередила по распущенности Польшу (ее индекс равен 254,65), Китай (170,04) и Индию (169,73). Жители этих стран позже вступают в сексуальные отношения (в частности, в Индии средний возраст первого полового контакта — 22,9 лет). Кроме того, у них оказалось меньше половых партнеров, чем у россиян: 3,1 у китайцев, три у индийцев, шесть — у поляков.

Материалы по теме:
Без преград Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
Без преградЖенщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
2 ноября 2018
Раздевай и властвуй Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Раздевай и властвуйСекс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
5 ноября 2019

Первые места в рейтинге занимают Австралия, Бразилия и Греция. Также в первую десятку входят Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР. США занимают 15-е место с индексом 291,69.

Ранее были названы страны с самыми большими пенисами у мужчин. После анализа данных World Population Review исследователи заключили, что мужчины из Судана имеют самый большой средний размер пениса — 17,96 сантиметра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «А нас просят этого не делать». Путин рассказал о нелогичной просьбе к России

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Министр США опубликовал изображение с Трампом и был раскритикован

    Стоматолог рассказал о связи кариеса с болезнями сердца

    В Госдуме предложили вдвое увеличить один штраф для чиновников

    Microsoft не удалось решить проблему Windows 11

    Внешность жены Безоса на новых фото оценили в сети фразой «когда-то она была красивой»

    На первый в году концерт Долиной в Москве продали меньше половины билетов

    Россия опередила Польшу и Китай по сексуальной распущенности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok