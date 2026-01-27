Россия опередила Польшу и Китай по сексуальной распущенности

У россиян оказалось на шесть половых партнеров больше, чем у китайцев

Россия заняла 32-е место в рейтинге 45 самых распутных стран мира. Такие данные были опубликованы на сайте World Population Review.

Индекс сексуальной распущенности России равен 258,72. При его вычислении учитывалось, что средний возраст первого полового контакта у россиян составляет 18,7 лет, и в среднем у них насчитывается девять сексуальных партнеров. Также сыграло роль то, что среди участников рейтинга Россия занимает восьмое место по распространенности заболеваний, передающихся половым путем. Еще два фактора, влияющих на результат, — это легальность проституции (в России она запрещена) и социальная приемлемость добрачного секса (каждый второй россиянин считает его приемлемым).

Россия опередила по распущенности Польшу (ее индекс равен 254,65), Китай (170,04) и Индию (169,73). Жители этих стран позже вступают в сексуальные отношения (в частности, в Индии средний возраст первого полового контакта — 22,9 лет). Кроме того, у них оказалось меньше половых партнеров, чем у россиян: 3,1 у китайцев, три у индийцев, шесть — у поляков.

Первые места в рейтинге занимают Австралия, Бразилия и Греция. Также в первую десятку входят Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР. США занимают 15-е место с индексом 291,69.

