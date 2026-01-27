Россиянам назвали четыре помогающих избавиться от запаха изо рта продукта

Врач Малышева заявила, что молоко помогает избавиться от запаха чеснока изо рта

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам четыре продукта, которые устраняют запах чеснока изо рта. Выпуск с советами специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что избавиться от запаха чеснока изо рта помогает, в частности, молоко. «Молоко свяжет эти пахучие серосодержащие вещества», — объяснила она.

Коновалов добавил, что таким же эффектом обладают яблоки, зеленый чай и зелень.

