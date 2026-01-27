Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:50, 27 января 2026Забота о себе

Россиянам назвали главную причину расставаний

Психолог Хорса: Расставания происходят из-за разницы мировоззрений
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Разница в возрасте или социальный статус не являются главными причинами расставаний, заявил практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс. Его цитирует aif.ru.

По словам специалиста, пары распадаются из-за разницы мировоззрений, а также нежелания работать с отрицательными эмоциями. В качестве примера он привел ситуацию, когда один из партнеров уверен, что в паре не должно быть конфликтов, поэтому когда сталкивается с ним, будет чувствовать боль.

«И эта боль будет отталкивать людей друг от друга. Есть и другая ситуация, когда люди в паре считают, что могут поссориться, а потом — снова помириться. Если у двоих людей в паре такое мировоззрение, то они сегодня покричат, а завтра — возьмутся за руки и пойдут гулять. Вот в чем разница», — пояснил эксперт.

Хорс отметил, что важно сойтись на базе мировоззрений, а также при необходимости идти на компромисс. В таком случае у пары больше шансов на долгие отношения.

Ранее парам указали на критическую ошибку при выяснении отношений. В частности, специалисты сочли сомнительным правило высказывать любые претензии в течение 24 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Рост цен на квартиры в России назвали «криком народной боли»

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    Мэрия Киева подтвердила отключения горячей воды в городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok