Экономика
02:58, 27 января 2026

Россиянам назвали лучшие способы оптимизировать бюджет в 2026 году

Финэксперт Волкова заявила, что ограничения в покупках заканчиваются срывами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с «Газетой.ру» назвала россиянам лучшие способы оптимизировать бюджет в 2026 году.

По ее словам, первое правило — перестать «резать расходы», а вместо этого начать управлять системой. Сперва стоит разделить все расходы на категории. Следующий шаг — посмотреть, какую долю дохода занимает каждая категория.

«Иногда человек зарабатывает неплохо, но почти все уходит в базу. И тогда это становится источником постоянной тревоги», — пояснила она.

Строгие ограничения почти неизменно ведут к срыву — принцип «больше ни копейки» вызывает протест. Здесь все так же, как с жесткими диетами: не сила запрета, а мудрость границы спасает, пояснила эксперт. Гораздо эффективнее и устойчивее — те лимиты, которые вы выбираете осознанно, с учетом своих возможностей.

Частая ошибка — полагаться на принцип «остаток пойдет в сбережения». На практике лишь обратное дает результат. «Покупки «для утешения», награды за стрессовую неделю, импульсивные траты на фоне усталости — все это превращает деньги в эмоциональный костыль», — добавила Волкова.

Ранее россиянам рассказали о способах сэкономить на оплате коммунальных услуг.

