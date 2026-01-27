Россиянам назвали причины заменить банковскую карту

Доцент Щербаченко: Банковские карты нужно менять каждые пять лет

Банковские карты нужно регулярно, каждые три-пять лет, обновлять, полагает доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Его процитировало News.ru.

По его словам, для таких шагов есть несколько причин. Во-первых, перевыпуск карты снижает риск того, что ее владелец станет жертвой мошенников, которые украдут его данные. Обновление этого платежного инструмента означает получение таких новых реквизитов, как номер и трехзначный CVC-код. Во-вторых, сроки службы чипа, встроенного в карту, не беспредельны. Механизм может сломаться в самый неудобный момент, и человек не сможет оплатить товар или услугу. В-третьих, большинство современных банков не используют ПИН-конверты с ПИН-кодами. Все документы подписываются через приложение кредитной организации.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в России растут риски использования карт Visa и Mastercard. Сроки использования этих инструментов уже давно вышли, а значит, те средства защиты, которые применялись к этим картам на момент их эмиссии, уже устарели.