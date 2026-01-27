Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 27 января 2026Экономика

Россиянам назвали причины заменить банковскую карту

Доцент Щербаченко: Банковские карты нужно менять каждые пять лет
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Банковские карты нужно регулярно, каждые три-пять лет, обновлять, полагает доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Его процитировало News.ru.

По его словам, для таких шагов есть несколько причин. Во-первых, перевыпуск карты снижает риск того, что ее владелец станет жертвой мошенников, которые украдут его данные. Обновление этого платежного инструмента означает получение таких новых реквизитов, как номер и трехзначный CVC-код. Во-вторых, сроки службы чипа, встроенного в карту, не беспредельны. Механизм может сломаться в самый неудобный момент, и человек не сможет оплатить товар или услугу. В-третьих, большинство современных банков не используют ПИН-конверты с ПИН-кодами. Все документы подписываются через приложение кредитной организации.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в России растут риски использования карт Visa и Mastercard. Сроки использования этих инструментов уже давно вышли, а значит, те средства защиты, которые применялись к этим картам на момент их эмиссии, уже устарели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Рост цен на квартиры в России назвали «криком народной боли»

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    Мэрия Киева подтвердила отключения горячей воды в городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok