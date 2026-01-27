Россиянам перечислили нетипичные симптомы депрессии

Уролог Гадзиян назвал тахикардию и боли в животе симптомами депрессии

У некоторых людей с депрессией отсутствуют такие классические симптомы, как тоска и апатия, заявил уролог Марк Гадзиян. В своем Telegram-канале он перечислил россиянам нетипичные признаки этого заболевания.

По словам Гадзияна, при маскированной депрессии на первый план выходят не эмоциональные, а физические симптомы. Ими могут быть, к примеру, боли в сердце, голове, животе и спине.

Среди других признаков доктор назвал тахикардию, скачки артериального давления, головокружение, синдром хронической усталости, проблемы со сном и пищеварением. Что касается интимной жизни, заболевание проявляется низким уровнем либидо и плохой эрекцией.

Согласно статистике, до 50 процентов депрессивных расстройств могут протекать скрыто, также предупредил Гадзиян.

Ранее психиатр Елена Кунаковская предупредила, что люди с депрессией во время лечения совершают одну распространенную ошибку. Так, она призвала не отказываться резко от таблеток, чтобы избежать синдрома отмены.