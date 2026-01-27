Россияне потратили в заграничных путешествиях в 2025 году 48 миллиардов долларов

В 2025 году россияне выехали за границу 29,4 миллиона раз

Российские путешественники потратили в заграничных поездках в 2025 году 48 миллиардов долларов (3,6 триллиона рублей). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Всемирной туристской организации ООН.

Уточняется, что Россия занимает шестую позицию в рейтинге трат граждан за рубежом и 39-ю в рейтинге поступлений от иностранных туристов — 8,8 миллиарда долларов (670 миллиардов рублей) за год. Весь объем туроборота, включая въездной и выездной туризм, достиг в 2025-м 57 миллиардов долларов (4,3 триллиона рублей).

Россияне стали на 7 процентов чаще ездить за границу в прошедшем году. Всего граждане страны выехали за рубеж 29,4 миллиона раз, что в разы ниже показателей 2019 года — 45 миллионов поездок.

Ранее сообщалось, что самый дорогой тур в России в 2025 году стоил как два новых автомобиля. Речь идет о семидневном путешествии на плато Путорана в Красноярском крае.

